Mal wieder ins Museum gehen in Halle

Halle (Saale)/MZ - - Mit einem Blick zurück auf das vergangene Jahr haben Museumschefin Jane Unger und ihr Team am Donnerstag Bilanz gezogen über die Arbeit des halleschen Stadtmuseums. Und die, so Jane Unger, könne als überaus erfolgreich bezeichnet werden. „Die Besucherzahlen haben sich 2022 zum Glück wieder auf dem Niveau vor Corona eingepegelt“, so die Leiterin des Stadtmuseums, die neben dem Christian-Wolff-Haus auch das inhaltliche Programm der Oberburg Giebichenstein, des Roten und des Leipziger Turms verantwortet.