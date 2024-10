Die Geschichte von Mäc-Geiz hat 1994 in Halle begonnen. Der Discounter zählt inzwischen bundesweit 260 Filialen. Welche Pläne das Unternehmen verfolgt.

Halle/MZ. - Mäc-Geiz ist mit 260 Geschäften in ganz Deutschland vertreten. Was nur wenige Menschen wissen: Die Geschichte des Discounters begann 1994 mit seiner ersten Filiale in Halle. Seitdem expandiert das Unternehmen bundesweit.