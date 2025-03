Wochenend-Tipp für Halle Looping in H0: Modelleisenbagner stellen in Neustadt aus

Der Bahnhof von Löbejün, Kleinbahnen und mit viel Geschick gefertigte Details: Freunde von Mini-Loks und -Waggons sind an diesem Wochenende in Halle willkommen. Was es zu sehen gibt.