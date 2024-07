Live aus dem Stadthaus: Fällt die „Brandmauer“ gegen die AfD in Halle?

Der Stadtrat trifft sich im Stadthaus am Marktplatz

Halle (Saale)/MZ. - Halles neu gewähltes Stadtparlament kommt am Mittwoch zum ersten Mal offiziell zusammen. Im Festsaal des Stadthauses am Marktplatz soll unter anderem ein neuer Ratsvorsitzender gewählt werden.

14.01 Uhr: Sitzung eröffnet

Bürgermeister Egbert Geier (SPD) eröffnet die Sitzung und richtet zunächst ein paar Worte an die anwesenden Räte: „Meinen Respekt und meine Anerkennung, dass Sie sich der Aufgabe zum Wohle der Stadt stellen. Ich biete eine vertrauensvolle Zusammenarbeit an.“

14.12 Uhr: Abstimmungssystem streikt

Stadtmitarbeiter aus dem Team Ratsangelegenheiten erklären den Räten, wie das digitale Abstimmungssystem funkioniert. Doch das System bereitet noch Probleme. Erst nach einem Computerneustart geht es. 47 von 56 Räten sind anwesend.

14.30 Uhr: Einwohnerfragestunde

Wie bei jeder Sitzung findet auch heute wieder eine Einwohnerfragestunde statt. Bürger können Fragen an die Stadtverwaltung stellen und der Bürgermeister oder Beigeordnete können direkt antworten. Es geht unter anderem um die Stadtfinanzen, lange Schlangen an Wahlbüros bei der Kommunalwahl oder die Abwasserentsorgung in der Stadt.

14.53 Uhr: Bergner als ältester Rat übernimmt den Vorsitz

Bevor ein neuer Stadtratsvorsitzender gewählt wird, obliegt es dem ältesten Mitglied des Rates, durch die Sitzung zu führen. Christoph Bergner (CDU) ist 75 Jahre alt und darf nun neben Bürgermeister Geier Platz nehmen.