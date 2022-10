Liebe per Knopfdruck - Hallenserin macht bei RTL-Dating-Show mit

Die Jurastudentin Vivien Hellwig sucht bei der RTL-Dating-Show „Take Me Out“ nach der großen Liebe. Ein Kandidat sagt ihr besonders zu.

Halle/MZ - Als Niklas mit dem Fahrstuhl bis zur Bühne herunterfährt, beginnen Vivien Theresa Hellwigs Augen zu strahlen. Der blonde Musikstudent aus Frankfurt mit Kreuzkettchen und Lederjacke sagt der 22-jährigen Hallenserin auf Anhieb zu. Nachdem er während der RTL-Dating-Show „Take Me Out“ auch noch mit seiner Band aufgetreten ist, lässt die junge Frau per Knopfdruck ein Licht für ihn angehen. Von insgesamt 30 Singlefrauen bekommt damit Vivien Hellwig ein Date mit Niklas. Die Sendung wurde am späten Samstagabend im Fernsehen ausgestrahlt.