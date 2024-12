Was die Arbeiten des halleschen Künstlers Franz Gabriel Walther so besonders macht und wo sie zu haben sind.

Schönes und Weihnachtliches aus Papier bietet Franz Gabriel Walther, zusammen mit weiteren Künstlern, im Atelier im Hof in der Geiststraße an.

Halle (Saale)/MZ. - Heimelig ist es hier, im Atelier im Hof in der Geiststraße. Wer in den kleinen, liebevoll eingerichteten Raum eintritt, fühlt sich sofort in weihnachtliche Stimmung versetzt. Drei Künstler haben hier ihr Domizil – Franz Gabriel Walther ist einer von ihnen.