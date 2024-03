Die Klimaaktivisten der Letzten Generation haben in Halle zu einem Einstiegstraining eingeladen. Was man dabei konkret lernen und über die Strategie der Gruppe erfahren konnte.

Schnupperkurs bei der Letzten Generation in Halle: Proben für die nächste Blockade

Blockadetraining bei der Letzten Generation in Halle: Liam wird von Jan und Lui weggetragen.

Halle (Saale)/MZ - Am 20. Februar 2023, einem Montag, betritt eine Gruppe von Klimaaktivisten der Letzten Generation gegen 7.45 Uhr die Prof.-Friedrich-Hoffmann-Straße im Zentrum von Halle. Zehn Männer und Frauen kleben sich mit Sekundenkleber an den Asphalt, sodass keine Autos mehr vorbeikommen. Es ist die erste Aktion der Letzten Generation in Halle.