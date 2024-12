In der Rosengarten-Siedlung ist Halles 16. Hundewiese eröffnet worden. Dort können die Vierbeiner frei laufen. Dass es die neue Wiese gibt, hat mit einer Baustelle gleich nebenan zu tun.

Leine los für Arthur - Neue Hundewiese in Halle

Hunderunde ohne Leinenzwang in Halle

Halle (Saale)/MZ. - Arthur zieht und zerrt an der Leine, als ob er es kaum erwarten kann. Die englische Bulldogge bewege sich einfach gern, sagt Holger Schmidt, der Mann am anderen Ende der Leine. Für ihn bedeutet das, regelmäßig große Runden mit seinem Hund zu absolvieren. Und das gern auch mal ohne Leine, wie es nun auch auf Halles 16. Hundewiese an der Alten Heerstraße/Ecke Kasseler Straße möglich ist.