Leichtathletik-Arena in Halle ist jetzt Notunterkunft für Flüchtlinge

Blick in die Flüchtlingsunterkunft in der Sporthalle Brandberge. Hier sind derzeit 310 Flüchtlinge aus der Ukraine untergebracht. Die Kapazität würde für 400 Personen reichen, aber die Maximalkapazität wollen die Verantwortlichen der Stadt nicht ausnutzen.

Halle (Saale)/MZ - Bislang waren Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in der Sporthalle am Bildungszentrum Neustadt untergebracht. Am Montag zogen über 300 Flüchtlinge mit Bussen in die Brandbergehalle um. Bis zu 400 Personen haben dort Platz. In der Halle gebe es ausreichend Duschen und Toiletten. Die Bedingungen seien besser, so die Stadt. Auch Waschmaschinen sollen aufgestellt werden.

Es bleibt das Ziel der Stadt, die Flüchtlinge so schnell wie möglich dezentral auf Wohnungen zu verteilen. Allerdings müssen diese Wohnungen erst noch hergerichtet werden. Übrigens können direkt in der Brandbergehalle auch Spenden abgegeben werden. Vor allem Schuhe und Kleidung werde benötigt. Viele der Flüchtlinge waren nur mit Rucksack gekommen.