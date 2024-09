Bei einem Einsatz im Süden von Halle musste die Feuerwehr am Dienstag eine Wohnung aufbrechen. Die Einsatzkräfte machten einen traurigen Fund.

Feuerwehr bricht Wohnung in Halle auf und findet Leiche

Einsatz in Halle (Saale)

Im Süden von Halle ist am Dienstag eine leblose Person in einer Wohnung gefunden worde.

Halle (Saale)/MZ/Mit. - In einer Wohnung in Halles südlicher Innenstadt ist am Dienstagnachmittag eine tote Person gefunden worden. Kriminalisten haben laut einer Polizeisprecherin Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen.