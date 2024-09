Halle/MZ/Mit. - In einer Wohnung in Halles südlicher Innenstadt ist am Dienstagnachmittag eine tote Person gefunden worden. Kriminalisten haben laut einer Polizeisprecherin Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen. Wie es hieß, war die Wohnung in der Willy-Brandt-Straße in der Nähe der Schorre gegen 15 Uhr von der Feuerwehr aufgebrochen und in den Räumen die Leiche gefunden worden. Angaben zu Geschlecht und Identität lagen zunächst nicht vor.

