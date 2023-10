Die Polizei in Halle ermittelt gegen einen bislang unbekannten Mann, der aus einem Supermarkt Spielzeug im Wert von mehr als 1.000 Euro gestohlen hat.

Fahndung in Halle

Halle (Saale)/MZ - Die Polizei in Halle fahndet nach einem Spielzeug-Dieb. Ihm wird vorgeworfen, Lego-Kästen im Wert von mehr als 1.000 Euro gestohlen zu haben. Auch ein versuchter Diebstahl wird im laut Polizei vorgeworfen.

Der unbekannte Täter entwendete nach Angaben der Polizei in einem Kaufhaus in der Großen Ulrichstraße am 19. Mai dieses Jahres gegen 10.34 Uhr zwei Lego-Kästen im Gesamtwert von 658 Euro. Gut drei Stunden später stahl er im selben Laden zwei Lego-Kästen im Gesamtwert von 508 Euro.

Weiterhin versuchte der unbekannte Täter im selben Kaufhaus am 22. Mai gegen 10.19 Uhr vier Siku-Fahrzeuge im Gesamtwert von 589,96 Euro zu stehlen.

Wer kennt den mutmaßlichen Spielzeug-Dieb aus Halle? (Foto: Polizei)

Im Rahmen der Ermittlungen konnte zwei Bilder der Videoüberwachung des Kaufhauses gesichert werden.

Dieser Mann soll in Halle Spielzeug entwendet haben. (Foto: Polizei)

Das Amtsgericht Halle hat nun die Veröffentlichung der Fotos per Beschluss angeordnet.

Die Polizei sucht nach Personen, die Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort des unbekannten Täters machen können. Diese werden gebeten, sich unter 0345/2242000 bei der Polizei in Halle zu melden.