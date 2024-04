Was ist an einem Herbstabend 2023 in Halle-Neustadt geschehen? Die Staatsanwaltschaft spricht von Vergewaltigung eines Mannes, der Angeklagte von einem Geschäft.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Ein 24-jähriger Mann muss sich jetzt wegen Vergewaltigung vor dem Landgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, sich an einem Herbstabend im vergangenen Jahr in Halle an einem anderen Mann vergangen zu haben. Zum Prozessauftakt wies der Syrer zwar nicht zurück, mit dem anderen Sex gehabt zu haben. Es habe dabei aber keine Gewalt gegeben. Vielmehr sei es ihm darum gegangen, an Geld zu gelangen.