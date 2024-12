Im Prozess um den Verbrühungstod der zweijährigen Sophie ist das Urteil gesprochen. Wie das Gericht seine Entscheidung begründet und was die Angeklagten gesagt haben.

Nach dem Tod der kleinen Sophie: Blumen und Kerzen an einem Fenster der elterlichen Wohnung in der Paracelsusstraße

Halle (Saale)/MZ. - Es bleiben Fragen nach diesem Prozess, viele werden sich wohl nie klären. Aber die Strafkammer um den Vorsitzenden Richter Jan Stengel hat am Mittwoch am Landgericht Halle ein Urteil gesprochen. Nach dem Verbrühungstod der zwei Jahre alten Sophie ist gegen den Vater wegen gefährlicher Körperverletzung und fahrlässiger Tötung durch Unterlassen eine Haftstrafe von drei Jahren verhängt worden. Mutter und Großmutter des Mädchens haben sich dem Urteil zufolge ebenfalls der fahrlässigen Tötung schuldig gemacht, kommen aber auf Bewährung frei. Sollten sie sich in den kommenden zwei Jahren strafbar machen, drohen der Mutter ein Jahr und zehn Monate und der Großmutter anderthalb Jahre Gefängnis. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.