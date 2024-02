Die gehörlose Sindy K. aus Halle musste am Donnerstag aus ihrer Wohnung raus. Die Hallesche Wohnungsgesellschaft HWG wirft ihr illegale Prostitution vor und erteilt Hausverbote. Die 37-Jährige bestreitet das.

Wohnung in Halle geräumt

Sindy K. brach während der Räumung in Tränen aus.

Halle (Saale)/MZ - Am Donnerstagmorgen lief die Frist ab. In der Freiligrathstraße rückte ein Gerichtsvollzieher an, um auf Anordnung der HWG die Wohnung einer gehörlosen Frau zu räumen. Doch noch bevor die 37-jährige Mieterin Sindy K. gegen 8 Uhr ihre Wohnung verlassen musste, hatte Obergerichtsvollzieher Steffen Mädche bereits einen großen Auftritt.