Halle (Saale)/MZ/EI. - Marco Tullner (CDU) aus Halle zählt laut einer KI-Analyse zu den attraktivsten Landtagsabgeordneten in Deutschland. Das ergab zumindest eine aktuelle Auswertung Online-Dating-Vergleichsportals BILD-Dating. Konkret wurden die offiziellen Porträtfotos aller deutschen Landtagsabgeordneten von einer KI-Bilderkennungssoftware auf einer Skala von eins bis zehn bewertet. Demnach landet Marco Tullner mit einer Bewertung von 8,22 Punkten auf Platz 42 von knapp 1900 analysierten Politikern.

Zusammenhang zwischen Attraktivität und Wahlerfolg

Die Ergebnisse sind natürlich augenzwinkernd zu verstehen, aber in ihrer Aussage nicht ganz ohne Tiefgang: Eine Studie der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf hat nämlich bereits 2018 belegt, dass physische Attraktivität nach Bekanntheit die zweitwichtigste Eigenschaft von Politikern ist, wenn es um den Einfluss auf deren Wahlerfolg geht. Schönheit ist also, ob man will oder nicht, ein politischer Faktor – zumindest am Wahltag.

Laut KI: Das sind die schönsten Landtagsabgeordneten in Deutschland

Interessant ist auch der bundesweite Vergleich: Laut Analyse wurde unter den einzelnen Abgeordneten Dr. Wiebke Winter (CDU) aus der Bremer Bürgerschaft mit nahezu perfekten 9,85 Punkten am besten bewertet. Dahinter folgen Tuba Bozkurt (SPD, Berlin) mit 9,24 Punkten und Elena Roon (AfD, Bayern) mit 9,15 Punkten. Bei den männlichen Abgeordneten liegt Dennis Birnstock (FDP, Baden-Württemberg) mit 8,86 Punkten vorn, dicht gefolgt von Markus Kranig (CDU, Hamburg) und Hendrik Schmitz (CDU, Nordrhein-Westfalen), die jeweils auf 8,85 Punkte kommen.

„Natürlich sollte politische Kompetenz nicht nach Haarlänge oder Lächeln beurteilt werden. Aber wenn wir ehrlich sind, zählt der optische Eindruck in der Politik – genau wie beim Dating – oft mehr, als wir uns eingestehen möchten. Unsere Analyse ist bewusst mit einem Augenzwinkern zu verstehen, soll aber zugleich darauf aufmerksam machen, wie stark oberflächliche Kriterien unser Entscheidungsverhalten oftmals prägen", kommentiert Rebecca Knoll von BILD-Dating die Ergebnisse.