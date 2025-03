Nicht in der OB-Stichwahl, wieder kein Bundestagsmandat: Die CDU hat bei den Wahlen in Halle eine Klatsche kassiert. Der Kreisvorsitzende steckt in Erklärungsnot.

Halle (Saale)/MZ - Halles CDU steckt in einer tiefen Krise. Bei der OB- und der Bundestagswahl gehörten die Christdemokraten zu den großen Verlieren. Kerstin Godenrath schaffte es als Spitzenkandidatin im Rennen um das höchste Amt in der Stadt nicht in die Stichwahl. Christoph Bernstiel verpasste den Einzug in den Bundestag. „Wir haben uns nicht mit Ruhm bekleckert“, sagt der CDU-Kreisvorsitzende Marco Tullner. Dirk Skrzypczak hat mit ihm über das Wahldebakel gesprochen.