Der Wahlsieger in Halle schafft es nicht in den Bundestag, zwei weitere Kandidaten verpassen den Einzug wegen zu schlechter Listenplätze. Das sind die Reaktionen aufs Wahlergebnis.

Halle nach der Bundestagswahl: Reißt nun der Draht in Bundesregierung ab

Stimmenauszählung nach der Bundestagswahl am Sonntag in Halle: Auch hier war die AfD der Wahlgewinner.

Halle (Saale)/MZ - Den Wählern sei nur schwer zu vermitteln, „dass der direkt gewählte Kandidat, der so deutlich gewonnen hat, es nicht in den Bundestag schafft“. Gemeint ist Alexander Raue (AfD), der im halleschen Wahlkreis 71 am Sonntag 30,6 Prozent der Erststimmen holte und aufgrund des neuen Wahlrechts trotzdem keinen Platz im neuen Bundestag haben wird. Doch nicht von Raue stammt das Zitat zu Beginn, sondern vom unterlegenen CDU-Kandidaten Christoph Bernstiel.