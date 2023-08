Vom 25. bis 27. August steigt in Halle die 86. Auflage des Laternenfestes - eines der größten Volksfeste in Mitteldeutschland. Jetzt wurde das Programm vorgestellt.

Stellten am Montag das Programm zum Laternenfest vor (von rechts nach links): Bürgermeister Egbert Geier, Carolin Gilch und Christin Wenig von den Bühnen Halle, Stadtmarketing-Chef Mark Lange sowie Uwe Oertel und Marc Weyrich vom MDR.

Halle (Saale)/MZ - Die Rammstein-Coverband „Völkerball“ wird definitiv auf dem Laternenfest in Halle am 25. August auftreten. Angesichts der gegen Mitglieder der Originalband hatten verschiedene Akteure die Stadt aufgefordert, das Völkerball-Konzert abzusagen. „Wir stehen im engen Kontakt mit der Band. Sie hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Es gibt keinen Grund, den Vertrag zu kündigen“, sagte Bürgermeister Egbert Geier (SPD) am Montag im Stadthaus. Dort wurde auf einer Pressekonferenz das Programm vorgestellt.

„Wir setzen auf Klasse statt Masse und wollen auch die letzten Stadtfest-Muffel hinter dem Ofen vorholen“, sagte Geier. Die Stadt rechne vom 25. bis 27. August mit Zehntausenden Gästen. Sie erwartet ein buntes Programm auf der Ziegelwiese und der Peißnitz. Der Schwerpunkt liege auf der Familie, so Geier. Erstmals werden Halles Bühnen ihre neue Spielzeit auf dem Laternenfest eröffnen.

Ein großes Höhenfeuerwerk über der Burg Giebichenstein wird es hingegen nicht geben. Geier begründete die Absage mit der Trockenheit und den Bauarbeiten am Riveufer. Das bedeute aber nicht, dass es nie wieder ein Feuerwerk zum Laternenfest geben werde. „Wir bewerten die Lage ständig neu.“ Stadtmarketing-Chef Mark Lange sieht das Laternenfest indes auch ohne Feuerwerk gut aufgestellt. „Wir erleben drei Tage ein tolles Programm. Das Laternenfest ist mehr als nur ein Feuerwerk von zwölf Minuten.“