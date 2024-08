Der Verein „civitas landsberge“ setzt sich seit Jahren für eine neue Sammlung in Landsberg ein – ohne Erfolg. Nun eröffnet er eine Sonderausstellung in der Nachbarstadt Zörbig.

Landsberger Heimatgeschichte soll in Zörbig ausgestellt werden

Landsberg/Zörbig/MZ. - Es ist ein Lichtblick für den Verein „civitas landsberge“. Seit etwa fünf Jahren kämpfen die Mitglieder darum, das Heimatmuseum „Bernhard Brühl“ wieder zu eröffnen. Nachdem es aus der Grundschule heraus musste, fand sich innerhalb der Stadt kein anderer Ort, an dem die Landsberger Geschichte der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden kann – das hat sich nun geändert. Im kommenden Jahr soll eine neue Sonderausstellung eröffnen. Allerdings nicht in Landsberg, sondern in Zörbig.