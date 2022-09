Landgericht verhandelt Berufung von Rechtsextremist Liebich

Vor zwei Jahren war Sven Liebich am Amtsgericht unter anderem wegen Volksverhetzung verurteilt worden. Er zog in die nächste Instanz - und brachte am Landgericht nun die selben Argumente wie damals zu seiner Verteidigung vor.

Halle (Saale)/MZ - Jeder, der an diesem Dienstagmorgen in den Saal 78 des Landgerichts Halle will, muss erst durch die davor aufgebaute Sicherheitsschleuse. Im Saal sitzt in schwarzem Anzug, schwarzem Hemd und schwarzen Lackschuhen der Rechtsextremist Sven Liebich neben seinem Verteidiger. Es ist zwei Jahre her, als er am 14. September 2020 vom Amtsgericht Halle wegen Verleumdung gegen Personen des politischen Lebens, wegen Beleidigung in drei Fällen, wegen übler Nachrede, wegen Volksverhetzung in zwei Fällen und wegen Beschimpfung von religiösen Bekenntnissen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 11 Monaten zur Bewährung verurteilt wurde. Dagegen hat Liebich Berufung eingelegt.