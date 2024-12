Der Fußgängertunnel zwischen Peißen und Rabatz erhält einen neuen Anstrich. Gemeinsam mit der Künstlergruppe Lost in Sprays konnten sich einige Einwohner im Sprayen üben.

Künstler-Duo „Lost in Sprays“ verziert Fußgängertunnel in Peißen und Rabatz

Neue Kunstwerke an der Wand

Peissen/Rabatz/MZ. - Zielsicher sprüht Alexander Dümke zwei Punkte an den Fußgängertunnel in Peißen und verbindet diese mit einer schnellen Bewegung miteinander. Einer der Teilnehmer macht es ihm nach, bekommt die Linie im ersten Versuch allerdings nicht ganz so gerade hin, wie der Workshopleiter und versucht es gleich noch einmal. Nach ihm sind die nächsten dran.