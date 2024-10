Die Ausstellung „Big Thing“ von Prager Studierenden und Absolventen beschäftigt sich mit kleinen Veränderungen in einer komplexen Welt. Sie ist nun in der Burg Galerie im Volkspark in Halle zu sehen.

Halle (Saale)/MZ/dpa. - Können Kunst und Design die Welt ein Stück besser machen? Antworten will eine Ausstellung in Halle anbieten. Die Arbeiten stammen von Kreativen aus Prag.

Parallel zum Start in das Wintersemester präsentiert die Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle herausragende Arbeiten aus ihrer Prager Partnerhochschule in einer Ausstellung. Die Schau „Big Thing“ soll bis 3. November in der Burg Galerie im Volkspark gezeigt werden. Wie die Kunsthochschule mitteilte, liegt der Fokus darauf, wie Kunst und Design zu positiven Veränderungen in der Gesellschaft beitragen können. Im Mittelpunkt der Ausstellung stehe die Idee, dass viele kleine Schritte dem Erreichen einer großen Sache vorausgehen, hieß es. Es seien künstlerisch motivierte Auseinandersetzungen mit aktuellen politischen, sozialen und ökologischen Herausforderungen zu sehen.

Die Prager Ausstellung war ursprünglich hängend konzipiert. Eine Herausforderung für die Kuratoren war es deshalb, die Objekte an die Gegebenheiten im Volkspark anzupassen. Foto: Marietta Meier

Für die Bewältigung globaler Probleme tragen auch kreative Lösungen bei, wie es hieß. Und das oft auf eine einfache, greifbare und sinnvolle Weise. Insgesamt sind den Angaben zufolge 25 Arbeiten von Studentinnen und Studenten sowie Absolventen der Hochschule aus Prag in Tschechien zu sehen. Die Exposition ist demnach in mehrere Kapitel unterteilt, etwa in „Wechsel der Perspektive“ und „Aufmerksam zuhören“. Künftig soll es auch Ausstellungen der Burg in Prag geben, um den Austausch zu intensivieren.

Bei Jiří Macků's Kunstwerk können Besucher über die Bedeutung von Zeit und Geschwindigkeit nachdenken. Foto: Marietta Meier

An der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle beginnen nach eigenen Angaben 260 Studentinnen und Studenten das neue Studienjahr 2024/25, das am 15. Oktober eröffnet wird. Die Bewerbungszahlen für die Diplom-, Bachelor-, Master- und Lehramtsstudienplätze waren mit insgesamt 1.408 aus dem In- und Ausland auf einem stabilen Niveau, wie es hieß. Den Angaben zufolge absolvieren zum neuen Studienjahr insgesamt 1.227 Studierende ein Studium, etwa die Hälfte kommt demnach aus Sachsen-Anhalt.

Die Ausstellung ist vom 16. Oktober bis 3. November 2024 täglich von 14 bis 19 Uhr in der Burg Galerie im Volkspark zu sehen. Der Eintritt ist kostenfrei.