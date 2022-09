AUF DER SUCHE NACH GERAUBTER KUNST Kunsthistoriker im Stadtmuseum Halle sind NS-Raubgut auf der Spur

In den Sammlungen des Stadtmuseums Halle prüfen Provenienzforscher in einem Projekt des Landes-Museumsverbands Exponate auf eine verdächtige Herkunft. Was die Experten unter anderem entdeckt haben.