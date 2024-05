In der Corona-Zeit haben Britta und Gregor Wansa aus Halle „Ostkarte“ erfunden. Man kennt ihre markanten Motive. Nun stellen sie im Atelier im Hof in ihrer Heimatstadt aus.

Stellen in der Geiststraße 26 aus: Britta und Gregor Wansa, die Gründer von „Ostkarte“.

Halle (Saale)/MZ. - Zum Beispiel die Peißnitzbrücke. Das ins Licht der Dämmerung getauchte hallesche Wahrzeichen hat einmal ein kleines Mädchen zum ersten bewussten Kauf seines Lebens inspiriert. An dieses Weihnachtsmarkt-Erlebnis denkt Georg Wansa gern zurück. Gemeinsam mit seiner Frau Britta hat er das Kunstlabel „Ostkarte“ gegründet, unter dessen Dach die beiden Hallenser auch das Peißnitz-Motiv anbieten. Ab diesem Freitag, 24. Mai, ist die Kunst der Wansas in einer Ausstellung im Atelier im Hof in der Geiststraße zu sehen.