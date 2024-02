Anlage in Halle-Ost und Garagen kommen am 1. März unter den Hammer.

Diese Kleingartenverein wird am 1. März versteigert.

Halle/MZ. - Für ein Mindestgebot von 21.000 Euro ist das Areal des Reichsbahnkleingartenvereins Reideburger Straße mitsamt einem Garagenkomplex zu haben. Bei der Sächsischen Grundstücksauktion am 1. März im Leipziger Marriott Hotel steht das rund 9.500 Quadratmeter große Grundstück zum Verkauf. Dem Käufer, so die Ausschreibung, winkt eine Jahrespacht in Höhe von 800 Euro.