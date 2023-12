Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Salzmünde/MZ - „Welche Auswirkungen hat das Ökosystem auf den Menschen, wie kommt der Apfel ins Glas und warum sind Insekten eigentlich so wichtig?“ Antworten auf diese und viele weitere Fragen sollen im Mehrgenerationenpark in Salzmünde gefunden werden. Denn der Kultur- und Heimatverein des Ortes hat sich erneut dafür eingesetzt, den erst in diesem Jahr eröffneten Mehrgenerationenpark zu verschönern und gleichzeitig neue Angebote zu schaffen. Entstehen soll dabei ein grünes Klassenzimmer in Form eines Schäferwagens mit allerlei Utensilien.