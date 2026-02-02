Geschichte der Stadt Krise der Weimarer Republik: Als ein Denkmal in der Poststraße in Halle explodierte
Acht Jugendliche sprengen in Halle zum Jahreswechsel 1922/23 ein Moltke-Standbild in die Luft. Das verschärft die sowieso schon angespannte Lage in der Stadt nach der frühen Phase der Weimarer Republik.
02.02.2026, 09:55
Halle (Saale)/MZ. - Zum Jahreswechsel 1922/23 erschütterten binnen weniger Stunden zwei Explosionen Halles Innenstadt. Zunächst detonierte ein Sprengsatz an der Villa des Bankiers Lehmann in der Burgstraße. Es entstand nur wenig Schaden.