Kriegsflüchtlinge in Halle: Ukrainisches Paar erwartet in Kürze sein erstes Baby

Halle (Saale)/MZ/TGO - Das Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara hat ein junges Paar aus dem Kriegsgebiet Ukraine aufgenommen. Tamara und Alexander aus Odessa an der Schwarzmeerküste erwarten in Kürze ihr erstes Kind und werden durch die Klinik für Geburtshilfe am Krankenhaus betreut.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<