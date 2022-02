Krieg in der Ukraine: Mahnwache in Halle für Frieden

Bürger sollen Kerzen und Blumen mitbringen: Der Friedenskreis will am Montagabend ein Zeichen für die Solidarität mit der Ukraine setzen.

Am Donnerstag hatten zahlreiche Menschen bereits in Halle gegen den Krieg in der Ukraine demonstriert.

Halle (Saale)/MZ - Der Friedenskreis Halle will mit einer Mahnwache ein Zeichen für Frieden und für die Solidarität mit der Ukraine setzen. Ort ist von 17 bis 18 Uhr der Platz neben der Marktkirche. „Damit soll ein Raum der Solidarität, des Zusammenkommens und des Gedenkens geschaffen werden. Neben Schildern, die Solidarität mit der ukrainischen Bevölkerung bekunden, wird auch dazu aufgerufen, Kerzen und Blumen mitzubringen“, heißt es in einer Erklärung des Friedenskreises. Anschließnd soll ab 18 Uhr das Friedensgebet in der Marktkirche stattfinden. Bereits am Donnerstag hatten Hunderte Menschen in Halle auf einer Demo den Angriff Russlands auf die Ukraine verurteilt.