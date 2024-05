Zur Mint-Messe für Familien werden am Samstag in Halle Hunderte Besucher erwartet.

Kreativ zum technischen Beruf - Messe in Halle will Interesse wecken

Experimentieren und probieren: dazu ist bei der Mint-Messe am Samstag in Halle Gelegenheit.

Halle (Saale)/MZ. - So viel Interesse an Naturwissenschaften und Technik wecken, dass Begeisterung zu einer beruflichen Karriere führen kann – das ist das Anliegen der Azubi- und Studienmesse für sogenannte Mint-Berufe, die an diesem Sonnabend, 1. Juni, von 10 bis 15 Uhr in Halle stattfinden soll.

Die Messe ist in ihrer achten Auflage nicht neu für Halle, aber ihr Austragungsort: Um die 50 Aussteller werden dazu in der Integrierten Gesamtschule Am Planetarium auf dem Holzmarkt erwartet. Angesagt haben sich Unternehmen wie die Papenburg AG, Dell Technologies oder die hallesche Sonotec GmbH, aber auch verschiedene Hochschulen. Neu ist neben dem Veranstaltungsort auch, dass zugleich die sogenannte Mint-Convention mit Angeboten für kleine Technikbegeisterte stattfindet. Die Idee sei, aus diesem Tag rund um technische und naturwissenschaftliche Bildung ein Ereignis für die ganze Familie zu machen, sagte Arbeitsagenturchefin Simone Meißner am Montag bei der Vorstellung des Programms.

Der Bedarf sei riesig, hob die Behördenleiterin hervor. Demgegenüber lasse das Interesse an einer entsprechenden Ausbildung tendenziell nach. „Es ist aber zwingend geboten, dass wir da Nachwuchs gewinnen.“ Potenzial sehe sie da vor allem bei Mädchen, die noch zu oft vor einem technischen Beruf zurückschreckten.

Das kann Laura Günther, Achtklässlerin an der IGS Am Planetarium, nur bestätigen. Sie wolle nach der Schule im IT-Bereich arbeiten. Aber sie erlebe eben auch oft, dass sich Mädchen zwar nicht weniger für Technik interessieren als Jungs, dann aber doch einen Beruf wählten, der eher für sie geeignet scheine. „Gut, dass die Messe stattfindet, da erfahren wenigstens viele mehr über technische Berufe.“

Erwartet werden mehrere Hundert Besucher aus Halle und dem Umland. Schüler im Berufswahl-Alter können den sogenannten Mint-Parcours absolvieren und mit Glück iPhones gewinnen. Hintergrund der Verlosungen sei, dass die jungen Besucher die Stationen aufmerksam und vielleicht sogar ein zweites Mal absolvieren, stellte Inga Schlesier, Projektkoordinatorin bei mints4elements, einem regionalen Verbund zur Förderung naturwissenschaftlicher Interessen, klar.

Und wenn wie erwartet die Schüler in Familie auf den Holzplatz in Halle kommen, können ihre jüngeren Geschwister dann parallel ihren eigenen Parcours zurücklegen und an vielen Stationen drauflos experimentieren.