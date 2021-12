Krankenhausampel in Halle steht wieder auf gelb

Die Lage in den städtischen Kliniken scheint sich leicht zu entspannen. Derweil gab es sechs Corona-Tote innerhalb eines Tages. Am Wochenende gibt es zahlreiche Impfaktionen, auch für Kinder ab fünf Jahren.

Am Samstag gibt es Impfaktionen in mehreren halleschen Arztpraxen.

Halle/MZ - Impfen gilt weiterhin als wirksamste Maßnahme zur Bekämpfung der Pandemie. Zu einer Impfaktion in seiner Praxis in der Großen Ulrichstraße 1 lädt daher am Samstag, 18. Dezember, Thomas Zeisler ein, Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie. Los geht's um 9 Uhr, ein Termin ist nicht nötig. Lediglich der Impfausweis und die Versichertenkarten müssen mitgebracht werden. Angeboten werden Erst-, Zweit- wie auch Boosterimpfungen. Unterstützt wird der Facharzt von seiner Frau, Allgemeinmedizinerin Haike-Silke Zeisler, und Sohn Paul Zeisler, der im November sein Medeizinstudium beendet hat. Ziel der Medizinerfamilie ist es, am Samstag bis 14 Uhr 300 Impfungen durchzuführen.

Auch der Urologe Stefan Wiegand kündigt für den Samstag eine spontane Impfaktion in seiner Praxis im Steinweg 27 an.

In Halle wurden derweil am Mittwoch weitere 1.193 Personen geimpft, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte. Davon waren 1.025 Drittimpfungen. Auch teilt die Stadt mit, am Mittwoch den Kinder-Impfstoff von Biontech erhalten zu haben. Am Sonntag, 19. Dezember, werden im Impfzentrum in der Heinrich-Pera-Straße ausschließlich Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren geimpft. Eine Terminbuchung ist nicht nötig. Die Kinder müssen allerdings in Begleitung eines Erziehungsberechtigten erscheinen und in Halle wohnen.

Laut Angaben der Verwaltung gab es in Halle 212 Neuinfektionen, 105 weniger als vor einer Woche. Die Inzidenz ist gesunken und liegt nun bei 741,94 Fällen. Am Donnerstag wurden außerdem sechs weitere Todesfälle gemeldet. Die Personen starben laut Angaben der Stadt an Corona. Die Zahl der Intensivpatienten ist auf 43 gestiegen, zwei mehr als am Vortag. Zugleich scheint sich die Lage in den städtischen Kliniken etwas zu entspannen. Die Krankenhausampel steht nicht mehr auf gelb-rot sondern auf gelb.