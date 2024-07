Krankenhaus Martha-Maria Halle-Dölau: Patienten werden fortan per Tablet aufgeklärt

Im Krankenhaus Marth-Maria in Halle-Dölau wird der nächste Schritt in Richtung Digitalisierung gegangen.

Halle (Saale)/MZ - Bisher wurde die Patientenaufklärung im Krankenhaus Martha-Maria in Halle-Dölau am Tag vor dem Eingriff in Papierform durchgeführt. Der Nachteil: Ältere Menschen konnten die oftmals kleine Schrift auf den Formularen schwer lesen und es mussten häufig mehrere Aufklärungsbogen hintereinander ausgefüllt werden.

Fortan läuft in der Klinik die Patientenaufklärung digital – mit Hilfe von Tablets. Die Aufklärungsfragen erscheinen dabei einzeln in lesefreundlicher Schriftgröße auf dem Gerät. Die ersten Erfahrungen sind positiv. Die Ärztin Insa Nachbarschulte sagt: „Auch ältere Patienten kommen gut mit den Tablets klar, da das Programm sehr einfach gestaltet ist.“

Nach jeder Benutzung werden laut Klinik die Tablets desinfiziert. Weiterer Vorteil: Mit jeder digital durchgeführten Aufklärung werde der Ausdruck von etwa acht Seiten Papier eingespart, wie es heißt. Das Krankenhaus wertet die Einführung der Tablets zur Patientenaufklärung als weiteren Schritt in Richtung Digitalisierung. Zumal das Martha-Maria die erste Klinik in Halle sei, die dies nutze.