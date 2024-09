Am Samstag steigt das erste „Frauen Kunst Festival“, das Alice Mazzara vom Welcome Treff mit einem ehrenamtlichen Team auf die Beine gestellt hat.

Erstes Frauen Kunst Festival in Halle

Halle/MZ. - Rap, Poetry Slam, Kabarett, Partymusik mit Djanes, Manga zeichnen, ein Hula-Hoop-Workshop und noch viel mehr: Das erste transkulturelle „Frauen Kunst Festival“ in Halle bietet ein vielfältiges Programm, bei dem mit Sicherheit für jeden etwas dabei ist. „Wir wollen Frauen eine Bühne und mehr Sichtbarkeit für ihre Kunst geben“, sagt Alice Mazzara. Los geht es am Samstag, 28. September, um 11 Uhr am Peißnitzhaus. Bis 22 Uhr läuft das Programm – bei freiem Eintritt. Und natürlich sind alle Geschlechter als Gäste willkommen.