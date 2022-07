Konzert im Peißnitzhaus - Punkrock als Ventil

Die Punkband „Die Sanierer“ aus Halle tritt am Freitagabend im Peißnithaus auf. Als Vorband reisen Musiker aus Berlin an.

Halle (Saale)/MZ - Wer nach „Die Sanierer in Halle“ im Internet sucht, landet zwei sehr unterschiedliche Treffer. Zunächst taucht die Firma von Michael Bothe in der Ergebnisliste auf, die seit 2005 bei Brand-, Sturm- und Wasserschäden mit weißen Autos ausrückt. Der nächste Link führt wiederum zu einer halleschen Punkband, die seit 2017 in ihren Texten politische Irrläufer anprangert und mit Gitarre, Schlagzeug, Bass und Geige Frust abbaut. Die Namensgleichheit ist kein Zufall. Vielmehr haben die Musiker Bothes Fahrzeuge im Einsatz gesehen und beschlossen, ebenfalls aufzuräumen: allerdings mit den Ideologien von Rechtspopulisten und Nazis. Am Freitag stehen sie gemeinsam mit der Berliner Band „Zargenbruch“ im Peißnitzhaus auf der Bühne.