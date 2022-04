Konzept für die Stadt: So könnte Halle bis zum Jahr 2030 klimaneutral werden

Foto: Halle Zero

Der Verein Halle Zero hat sich im Sommer 2020 gegründet. Etwa 40 Menschen engagieren sich dort für mehr Klimaschutz in der Stadt.

Halle (Saale)/MZ - In Nordamerika bricht der Hitzesommer alle Rekorde, in Süddeutschland verwüstet Starkregen Dörfer und Städte: Der Klimawandel mit all seinen Folgen wird auf der ganzen Welt immer sichtbarer. Wissenschaftler sind sich einig, es muss etwas getan werden, damit diese Wetterextreme nicht noch häufiger werden, der Klimawan-del muss möglichst gestoppt werden.