Komplettausfall der IT-Technik in der kommenden Woche im Justizzentrum Halle

Hier wird in der kommenden Woche umfassend an der IT-Technik gearbeitet.

Halle (Saale)/MZ/MV - In der Zeit vom 24.03.2025 bis voraussichtlich 28.03.2025 erfolgen Arbeiten am IT-Netzwerk des Justizzentrum Halle. In dieser Zeit kommt es zu einem Komplettausfall der IT-Technik der Staatsanwaltschaft und aller Gerichte im Justizzentrum, teilte das Gericht mit.