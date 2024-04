Inhaberin Sarah Lutzemann hat vor drei Jahren die erste diverse Buchhandlung in Halle eröffnet. Ein Laden, der mehr sein sollte als nur eine Buchhandlung. Warum die Inhaberin nun einen Schlussstrich zieht.

Kohsie-Buchhandlung in Halle verkündet baldige Schließung

Sarah Lutzemann in ihrer Kohsie Diversity Buchhandlung

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - „Ja, es ist wahr“, schreibt Sarah Lutzemann an diesem Montag bei Instagram und erklärt, dass sie ihre Buchhandlung Kohsie in der Kleinen Marktstraße in Halle schließen wird.