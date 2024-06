Das UKH in Halle-Kröllwitz soll weiter wachsen. Der Haupteingang des Krankenhauskomplexes soll nach vorn verlegt werden. Welche weiteren Entwicklungen dadurch am Hubertusplatz möglich gemacht werden könnten.

Das kommt hier alles weg: Der Vorplatz des Uniklinikums in Halle soll in den nächsten Jahren komplett umgebaut werden.

Halle (Saale)/MZ. - Das Universitätsklinikum Halle (UKH) will wachsen. Als einer der größten Arbeitgeber der Region und eines der größten Krankenhäuser in ganz Ostdeutschland soll die Entwicklung auch in den nächsten Jahren weiter nach oben gehen. Doch der Platz in den Gebäuden an der Ernst-Grube-Straße reicht dafür nicht aus, trotz zahlreicher Anbauten. Viele Freiflächen gibt es nicht mehr. Langfristig bleibt nur die Erweiterung in Richtung Heideallee. Und genau das haben die Verantwortlichen jetzt vor.