Klinikum Bergmannstrost Halle zum Kompetenzzentrum für Wirbelsäulenchirurgie zertifiziert

Halle (Saale)/MZ - Das BG Klinikum Bergmannstrost Halle wurde zum Kompetenzzentrum für Wirbelsäulenchirurgie (Surgical Spine Centre of Excellence) zertifiziert und entspricht damit nach eigenen Angaben den hohen Standards der europäischen Wirbelsäulengesellschaft Eurospine. „Die Wirbelsäulenchirurgie ist seit dem Bestehen des Bergmannstrost 1997 eine der zentralen Kompetenzen des Hauses.

Das Besondere war von Beginn an, dass die Wirbelsäulenchirurgie in den drei Fachkliniken Neurochirurgie, Unfallchirurgie und dem Zentrum für Rückenmarkverletzte zu Hause war“, heißt es in einer Mitteilung. „Diese Zusammenarbeit findet mit der Zertifizierung eine deutlich sichtbare Förderung und Wertschätzung“, so Oberarzt Dr. Bernhard W. Ullrich, Unfallchirurg und einer der drei ärztlichen Leiter des Zentrums. Für eine erfolgreiche Zertifizierung muss die Klinik unter anderem eine hochqualifizierte Rund-um-die-Uhr-Versorgung für Wirbelsäulenverletzte durch spezialisierte Chirurgen und OP-Pflegekräfte nachweisen und vollumfängliche radiologische Diagnostik sicherstellen.

Auch eine Schmerztherapie und radiologische Diagnostik müssen immer verfügbar sein. Und nach der OP übernehmen speziell qualifizierte Physiotherapeuten und Pflegefachkräfte die therapeutische Betreuung der Patienten. Das BG Klinikum Bergmannstrost Halle ist deutschlandweit die dritte berufsgenossenschaftliche Klinik, die als europäisches Kompetenzzentrum zertifiziert wurde. Die Zertifizierung ist laut Mitteilung vier Jahre gültig.