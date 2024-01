In Halle sind die sogenannten Klimakleber der Letzten Generation auf der Paracelsusstraße am Dessauer Platz unangemeldet unterwegs. Dort hat ein Autofahrer die Blockade durchbrochen und einen Abgeordneten und einen Reporter verletzt.

Letzte Generation in Halle: Auto durchbricht Blockade und fährt Abgeordneten an

Blockade durch Klimaschützer in Halle: Die Letzte Generation hat in Halle am Montagmorgen die Paracelsusstraße in Höhe vom Dessauer Platz lahmgelegt. Foto:

Halle/DUR. - Die Letzte Generation protestiert zur Stunde unangemeldet in Halle für eine Politik gegen Klimawandel. Autofahrer müssen sich am Montagmorgen auf erhebliche Verkehrseinschränkungen in der Saalestadt einstellen.

Die Gruppierung hat sich in Halle vor dem laufenden Verkehr auf der Paracelsusstraße Richtung Wasserturm am Dessauer Platz aufgebaut. Ein Durchkommen ist derzeit kaum möglich. Die Beamten der Polizei reden vor Ort mit den sechs Aktivisten und versuchen, sie zum Verlassen der Straße zu bewegen.

Alle Aktivisten haben sich mit einem Sand-Kleber-Gemisch auf die Straße geklebt, das schwerer zu lösen und länger halten soll, als dies bislang bei Sekunden- und Alleskleber der Fall ist.

"Da die Versammlung nicht angemeldet ist, muss sie auch nicht aufgelöst werden", so ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage. Sollten die Aktivisten die Blockade nicht freiwillig beenden, müssten sie die Beamten vor Ort zum Verlassen der Straße bewegen. Allerdings, kündigt der Sprecher weiter an, werde dies dann nicht zum gesundheitlichen Nachteil der Protestierenden geschehen.

Mit einem Spielzeugtraktor protestiert die Letzte Generation in Halle. Foto: Marvin Matzulla

Ein Fahrer hatte offenbar keine Geduld. Als er die Blockade durchbrechen wollte, wurden der Landtagsabgeordnete Sebastian Striegel und ein Hallescher Reporter von dem Auto angefahren. "Ich war als parlamentarischer Beobachter vor Ort und bin von einem Auto, was über den Gehweg gefahren ist, angefahren worden. Er ist mir in die Seite reingefahren und habe Schmerzen im Knie und Bein", so Striegel.

Die Polizei konnte auf Nachfrage bislang keine Stellung zu dem Vorfall nehmen.