Es gibt einen weiteren Masernfall in Halle. Wie das Gesundheitsamt darauf reagiert.

Kleinkind in Halle hat Masern - 15 Kinder dürfen nicht in Kita

Neuer Masernfall in Halle

Halle (Saale)/MZ - In Halle gibt es einen weiteren Masernfall. Wie das Gesundheitsamt am Montag mitteilte, ist ein Kleinkind betroffen. Man habe bereits am Wochenende Ermittlungen zu Infektionswegen und Kontaktpersonen aufgenommen.