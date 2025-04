Max Grimm ist mit seinen 19 Jahren ein musikalisches Talent. Nun tritt er am Ostersonntag im Rahmen eines „Concert Spirituel“ in Halle auf.

Klavierass in Halle – Max Grimm spielt in den Franckeschen Stiftungen

Halle/MZ. - 2021 gewann er den Förderpreis bei „Jugend musiziert“, 2023 erhielt er den ersten Preis sowie einen Sonderpreis der „European Union of Music Competitions for Youth“ (EMCY) und an diesem Sonntag veranstaltet Max Grimm bereits zum zweiten Mal in Eigenverantwortung ein „Concert Spirituel“ im Freylinghausensaal der Franckeschen Stiftungen. Doch wie gelangt man überhaupt an so einen Punkt?