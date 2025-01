Der Stadtrat hat am Mittwoch die Erhöhung der Kita-Beiträge in Halle beschlossen. Was hinter der umstrittenen Entscheidung steckt und welche Auswirkungen das für Hallenser hat.

Halle (Saale)/MZ. - Nun also doch. Nach einer langen Debatte hat der Stadtrat am Mittwoch mehrheitlich entschieden, die Kita-Gebühren in Halle deutlich anzuheben. Zuvor war eine Erhöhung der Gewerbesteuer abgelehnt worden. Was genau das jetzt für alle Eltern bedeutet und welche Hintergründe es zu der kontroversen Entscheidung gibt.