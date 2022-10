Für Stephanuskirche wird ein neuer Besitzer gesucht - Das sind die Bedingungen

Wer mindestens 335.000 Euro zahlt und die Bedinungen des Liegenschaftsmanagements erfüllt, kann der Stephanuskirche in Halle neues Leben einhauchen.

Halle (Saale)/DUR/ymü - Entwidmung (1960), Feuer in der Kirchturmspitze durch Bauarbeiten (2000) und eine absichtlich herbeigeführte Gasexplosion (2002) direkt im Umfeld: Die Stephanuskirche im Mühlwegviertel von Halle (Saale) hat eine bewegte Geschichte. Was kommt als nächstes?

Seit 2014 steht die Kirche leer, nun wird ein neuer Eigentümer gesucht. Der Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement (BSLA) mit Sitz in Magdeburg nimmt bis 20. Februar 2023 Gebote entgegen, knüpft diese aber an verschiedene Bedingungen.

Bad Schmiedeberg: Kirche in Boulderhalle umgebaut

Das Mindestgebot liegt bei 335.000 Euro. Außerdem "erwartet der Landesbetrieb BLSA, zur Verhinderung von Spekulationsinteressen, die Abgabe eines Nutzungskonzeptes, aus dem die ernsthafte Absicht zur kurz- bis mittelfristigen Revitalisierung des Objektes hervorgeht. Die Kaufinteressenten sollen erkennen lassen, sich mit der Kirche intensiv auseinandergesetzt zu haben", so der Landesbetrieb auf seiner Website.

Wer weiß, vielleicht lässt sich in der Hallenkirche bald nach dem Vorbild von Bad Schmiedeberg bouldern? Immerhin ragt der Turm der Stephanuskirche 61 Meter in die Höhe. Platz genug wäre also.