Kinopalast „The Light Cinema“ in Halle-Neustadt schließt für immer

(Foto: The Light)

The Light Cinema Halle-Neustadt

Halle (Saale)/MZ - Das große Multiplex Kino „The Light“ in Halle-Neustadt hat am Freitag seine dauerhafte Schließung bekannt gegeben. Geschäftsführer Keith Pullinger erklärt auf der Website des Kinos, dass der finanzielle Druck im Zuge der Corona-Pandemie der Grund für die nun dunkeln Leinwände sei. Pullingers Erklärung beinhaltet aber auch die etwas rätselhafte, optimistische Lösung „Wir sehen uns bald wieder! Das ist gewiss.“ In welcher Form dieses Wiedersehen stattfinden wird, ist jedoch nicht bekannt.