Kinder stecken stundenlang in Neustädter Hochhaus im Aufzug fest

In einem Mehrfamilienhaus in Halle-Neustadt stecken seit den Abendstunden mehrere Kinder in einem Aufzug fest. Was die Feuerwehr macht um den Kindern zu helfen.

Halle/MZ - Seit 22.00 Uhr stecken nach MZ Informationen fünf Kinder in einem Hochhaus, in der Hettstedter Straße in Halle-Neustadt im Fahrstuhl fest. Die Berufsfeuerwehr Halle ist mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort um die Kinder zu betreuen. Die Kinder werden von den Feuerwehrleuten mit Schokoriegel und Wasser über einen kleinen Spalt versorgt. Der Fahrstuhl hängt zwischen dem ersten und zweiten Obergeschoss fest, der Havariedienst der Aufzugsfirma ist informiert, aber bisher nicht am Einsatzort eingetroffen.

Auch ein Rettungswagen ist für den Notfall vor Ort

Einsatzkräfte vor dem Haus in Halle-Neustadt. Foto: Marvin Matzulla

Der Zustand der Kinder ist unversehrt, für den Notfall steht ein Rettungswagen in Bereitstellung. Neben Wasser und Schokoriegel wird durch die Retter auch Luft über einen Ventilator in die Fahrstuhlkabine geblasen. Der Einsatz dauert aktuell seit über drei Stunden an.

01.00 Uhr - Der Aufzugsmechaniker ist am Einsatzort eingetroffen

Nach rund drei Stunden ist der Aufzugsmechaniker in der Hettstedter Straße eingetroffen. Er versucht nun die Kinder aus ihrer misslichen Lage zu befreien.

01.30 Uhr Kinder unverletzt aus Fahrstuhl gerettet

Der hinzugezogene Aufzugstechniker konnte die Kinder nach rund dreieinhalb Stunden aus dem Fahrstuhl befreien. Nach MZ Informationen sind alle wohlauf und kamen mit einem Schrecken davon.