Kind bei Unfall verletzt: Rettungshubschrauber landet auf Autobahn bei Halle

Halle (Saale)/MZ - Der schwere Verkehrsunfall mit drei Verletzten hat sich Freitagabend nicht auf der A14 bei Gröbers ereignet, sondern an der Abfahrt. Wie die Polizei am Samstag aktualisierte, war ein Pkw mit Anhänger von der Autobahn abgefahren. An der Kreuzung mit der Landesstraße 169 stieß der Wagen mit einem Auto zusammen, das in Richtung Gröbers unterwegs war. Durch den Aufprall wurde die Familie in dem Fahrzeug verletzt, darunter auch ein zweijähriges Kind. Alle drei wurden ins Krankenhaus gebracht. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert, der auf der Autobahn landete. Dadurch war die A14 in Richtung Magdeburg zeitweilig gesperrt.