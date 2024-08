Halle (Saale)/MZ. - Über Stunden war mit dem Auto kein Durchkommen: Mit einer sogenannten ungehorsamen Versammlung haben Klima-Aktivisten der Letzten Generation am Samstagnachmittag den Hansering in Höhe Leipziger Turm blockiert. Lösten sie damit noch kaum Verkehrsbehinderungen aus, bot sich am Abend auf der Hochstraße in Richtung Neustadt ein anderes Bild. Dort mussten Autofahrer der Demonstration hinterherzuckeln, was Augenzeugen zufolge einigen Unmut auslöste.

