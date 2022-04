Halle (Saale) - Ein Keller ist am Mittwochabend in der Raffineriestraße in Halles südlicher Innenstadt in Brand geraten. Der Löschzug der Südwache sowie die Freiwillige Feuerwehr Halle-Büschdorf waren im Einsatz. Ob Menschen verletzt wurden, war zunächst unklar. Die Raffineriestraße wurde für den Löscheinsatz gesperrt.